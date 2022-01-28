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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Müşteba Cesur (54) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müşteba Cesur, evinde kardeşleri tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cesur´un öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Müşteba Cesur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Müşteba Cesur'un yeğeni İsmail Yılmaz, "Annesini çok seviyordu. Ölümü onu çok etkiledi. İçine kapandı. Zorunlu olmadıktan sonra evden çıkmıyordu. Hasta olmasına rağmen ilaçlarını dahi kullanmıyordu. Evde temizlik dahi yapmıyordu. Yemek vermek için eve gelen kardeşleri kendisine ulaşamayınca öldüğü ortaya çıktı" dediDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-01-28 12:49:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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