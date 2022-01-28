Engelliler meclisi, ‘Sönmez’le devam’ dedi

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, oy birliğiyle tekrar seçilerek güven tazeledi.

Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda gerçekleştirilen Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Olağan Seçimli Genel Kurulu’na; Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, engelliler meclisi üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda; Divan Kurulu başkanlığına Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Divan Kurulu üyeliklerine ise Şaziye Uysal ve Melih Bozlak seçildi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, 2008 yılından bu yana başkanlığını yürüttüğü Engelliler Meclisi’nde güzel işlere imza attıklarını, güzel arkadaşlıklar edindiklerini söyledi. Tüm katılımcılarla büyük aile olduklarını belirten Sönmez, tüm faaliyetleri yüksek katılımla yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, gösterdiği emeklerden dolayı Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Orhan, “İbrahim Sönmez kardeşimin ‘Engelliler Meclisi çatısı altında’ bu şehir ve ülke için güzel hizmetler gerçekleştirdiğine inanıyorum. Engelliler Meclisi, Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyor. Bizler de kendileriyle gurur duyuyoruz. Programların dolu dolu geçmesi, Bursa Kent Konseyi’nin ve Engelliler Meclisi’nin güzel faaliyetler içerisinde olduğunu gösteriyor. Engelli kardeşlerimizin yaptığı çalışmalar bizleri de motive ediyor. Hep birlikte faydalı işlere imza atmayı sürdüreceğiz. Yeni yönetimi kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, açık oylama kararı verilen seçimlere geçildi. Mevcut başkan İbrahim Sönmez, tüm katılımcıların oylarını alarak, tekrar başkanlığa seçildi. Yeni yönetim; Ayhan Zenbilci, Can Şimşek, Emek Yılmaz, Emrah Düzlüce, Feryal Önen, Gülşah Güler, Harun Tunç, İpek Öztürk, İsmail Taş, Mecbure Güneri, Mustafa Tıkız, Orhan Koca, Özgür F. Havados, Savaş Akıncıoğlu, Serap Vural Saygı, Şenay Tonya, Uğur Saçıntı ve Zeynep Aktan isimlerinden oluştu.

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