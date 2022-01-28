Kardan tank yaptılar



Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA´da bir çay bahçesi çalışanları, kardan tank yaptı. Yapımı 6 saat süren ve yaklaşık 1 ton karın kullanıldığı tankın üzerine TOGG yazıldı.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü kıyısındaki çay bahçesinin işletmecisi Mehmet Udun, yeğeni Serdar Udun ve çalışanlar, bahçeye çevreden yaklaşık 1 ton kar taşıdı. Çalışanlar, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kardan tank yapıp üzerine de TOGG yazdı. 2 metre uzunluğundaki ve 1,5 metre yüksekliğinde tank, çevredekilerin de ilgisini çekti. Serdar Udun, "Orhangazi´ye 3 yıldır kar yağmıyordu. 3 yıldır bunu düşünüyorduk. Bu sene güzel kar yağdı. Biz de başlayalım bu işe dedik. Hazır dükkanda iş çok yok, sezon kapalı. Amcamla birlikte güzel bir tank çıkardık ortaya. 6 saatte yaptık. Sıvaması bitiyor. Güzel beğeni aldık. Bu kadar beğenilmesi bizi de şaşırttı. Burada bungalov evlerde kalan misafirlerimiz var. Bazıları TOGG mühendisleri. Onlardan esinlenerek ismini TOGG koyduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-01-28 13:42:48



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