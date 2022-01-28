Yenişehirli avcılardan örnek davranış

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı sonrası doğada bulunan yaban hayvanları için yemleme yaptı.

Yenişehir’de bulunan Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, 6 köy ve şehrin giriş noktalarında yem bulamayan hayvanlar için yemleme yaptılar. Kulübü kurucu başkanı Oktay Öztürk, "İlçemiz Türkiye'de tarımı, tarihi, hayvancılığı ve tabiat harikası yerleri ile önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekiplerimiz ve kulübümüz yöneticileri ile birlikte yaban hayvanlarımız için 6 köy ve şehrin giriş noktalarına yem bıraktık. Bu organizasyona destek veren firmalarımıza ekibimize ve Milli Park Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür ediyorum. Halkımızdan ricam onlar da kuşlar ve diğer hayvanlar için imkanları dahilinde doğaya yem bıraksınlar” dedi.

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