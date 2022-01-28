Kardan tank yaptılar (2)

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CİPİN ARKASINDA ÇUVALLA KAYDILAR

Bursa'da İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesi´nde 3 kişi, hareket halindeki iple bağladıkları çuvalın üzerine oturup kaydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-28 14:02:58



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