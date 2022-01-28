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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurşunlu’da güvenlik kamera sistemi devreye girdi

İHA

Kurşunlu Mahallesinde İnegöl Belediyesi ve özel sektörün desteğiyle kurulan şehir güvenlik kamera sistemi devreye girdi. 28 noktada 74 kamerayla izlenen Kurşunlu Mahallesinin aktif hale gelen şehir güvenlik kamera sistemiyle ilgili protokol törenle imza altına alındı.

Kurşunlu’da güvenlik kamera sistemi devreye girdi

Kurşunlu Mahallesinde İnegöl Belediyesi ve özel sektörün desteğiyle kurulan şehir güvenlik kamera sistemi devreye girdi. 28 noktada 74 kamerayla izlenen Kurşunlu Mahallesinin aktif hale gelen şehir güvenlik kamera sistemiyle ilgili protokol törenle imza altına alındı.
İnegöl Belediyesi ile Çilek ve Freşa firmalarının katkılarıyla Kurşunlu Mahallesinde şehir güvenlik kamera sistemi kurularak devreye alındı. Toplamda 28 noktada 74 Adet HD Kamera ile Plaka Tanıma Sistemi ve Hareketli Kameraların yer aldığı sistem ile bölgenin güvenliğinin sağlanabilmesi için Kurşunlu Jandarma Karakolunda Kent Güvenliği İzleme ve Değerlendirme Merkezi kuruldu.
Jandarma Karakolunda oluşturulan şehir güvenlik kamera sistemi merkezinde, aktif hale gelen şehir güvenlik kamera sistemi’nin protokolü bugün düzenlenen törenle imzalandı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Maden ile Çilek ve Freşa firmalarının temsilcilerinin katıldığı protokol imza töreninde, her iki firma temsilcisi de üretim yaptıkları şehre katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Belediye Başkanı Alper Taban ise “Kurşunlu mahallemizde şehir güvenlik kamera sisteminin kurulmasıyla ilgili bir araya geldik. Jandarma Komutanımızın yaptığı tespitler üzerine böyle bir ihtiyaç olduğu görüldü. Karayolunun hemen kıyısında olan mahallemizin nüfus olarak da işletmeler açısından da önemli bir merkez olduğunu söyleyebiliriz. Burada özel sektör ve kamu birlikteliği ile hep birlikte destek vererek sistemin kurulmasını sağladık. Jandarma komutanımıza da bu konuyla dertlendiği için teşekkür ediyorum. Özel sektör temsilcilerimize de katkıları için teşekkür ediyorum. Aslında Yeniceköy mahallemizde de bir benzer uygulama yapılmıştı. Bu önemli bir ihtiyaç. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güzel bir hizmeti faaliyete geçirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Kaymakam Eren Arslan da “İlçemizin kalabalık, ana yol güzergahı üzerinde bulunan, içerisinde hem tarım hem de üretim tesislerinin yer aldığı Kurşunlu mahallemizin daha huzurlu ve güvenli hale gelebilmesi için teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanmak üzere önleyici kolluk felsefesiyle, olaylar olmadan önleyebilmek ve olduktan sonra da maddi delillerle failleri belirlemek adına güzel bir sistem kuruldu. Görünüşte sadece Kurşunlu Mahallemize hizmet ediyor gibi gözükse de ilçemizin tamamının emniyet ve asayişine katkı sağlayacak bir çalışma bu. Çok kısa sürede de sonuç alınarak birkaç olayın bu noktadan aydınlatıldığını gördük. Bu güzel altyapının oluşturulmasında kamu ve özel sektörün iş birliği içerisinde olması da ayrı bir güzellik. Bizim tek amacımız var, İnegöl’ümüzü daha yaşanabilir, daha güvenli, sağlıklı, konforlu, gelişmiş bir kent haline getirebilmek. Bu da buna önemli bir katkı sağlayacak. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.
Konuşmaların ardından şehir güvenlik kamera sistemiyle ilgili protokol imza altına alındı. Ardından Jandarma Karakol Komutanı tarafından sistem hakkında bilgi verildi. Kurulumdan sonra 10 günlük sürede 3 ayrı olayın da şehir güvenlik kamera sistemi yardımıyla aydınlatıldığı dile getirildi.

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