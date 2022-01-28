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Gürkan’dan Mudanya teşkilatına hayırlı olsun ziyareti Gürkan: “Mudanya’yı yerinde ve zamanında hizmet anlayışımıza kavuşturacağız”

İHA

Gürkan’dan Mudanya teşkilatına hayırlı olsun ziyareti Gürkan: “Mudanya’yı yerinde ve zamanında hizmet anlayışımıza kavuşturacağız”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz haftalarda Mudanya İlçe Başkanlığına getirilen Orhan Samast ve yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilat ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç, ilçe koordinatörleri İzzet Şenocak, Mehmet Emin Kasapoğlu ve Volkan Alperen Menteşe ile birlikte Mudanya ilçe yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Gürkan Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.
Mudanya’da kurulan yeni yönetimin devraldığı hizmet bayrağını layıkıyla taşıyacağına olan inancını dile getiren Davut Gürkan, Mudanya’nın partileri ve Bursa için önemine vurgu yaptı. Tarihi ve doğal güzellikleri ile Mudanya’nın, Bursa’nın en önemli giriş kapılarından biri olduğuna işaret eden Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya verilen hizmetleri ilçeyi tekrar AK Parti Belediyeciliğine kavuşturarak taçlandırmak istediklerini belirtti.
Mudanya ilçe teşkilatının, her zaman olduğu gibi halkla iç içe ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyerek tüm ilçenin istek, talep ve sorunlarının çözümü noktasında en doğru köprüleri kuracağına olan inancını dile getiren Başkan Gürkan, “Mudanya’mız bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile Mudanya’mıza yakışır hizmetler veriliyor ancak ilçe belediyesinin büyükşehir belediyemizle koordinasyonu çok önemli. İlçemize yakışır hizmetlerin ancak AK kadrolarca verilebileceğini Mudanya halkı biliyor ve bizlere güveniyor. Her zaman olduğu gibi bu güveni arkamıza alarak ilçemiz için çalışacağız ve Mudanya’yı Büyükşehir Belediyemizle koordineli AK Parti belediyeciliğinin yerinde ve zamanında hizmet anlayışına kavuşturarak hak ettiği geleceğine taşıyacağız”dedi.

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