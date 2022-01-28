“Senin kadrajından üniversitemiz” yarışması sonuçlandı

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) gerçekleşen fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. BTÜ’lü öğrencilerin kültürel açıdan gelişmelerine de katkı vermek maksadıyla düzenlenen “Senin kadrajından üniversitemiz” konulufotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmanın organizasyonu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki öğrenci topluluklarından Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Fotoğraf sanatına gönül vermiş öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada katılımcılar, yaşam alanları olan BTÜ yerleşkelerinden kadrajladıkları çeşitli görüntüleri fotoğraf karesine aktardılar.

Çok sayıda eserin yarıştığı etkinlik sonunda seçici kurul, Makine Mühendisliği ABD Yüksek Lisans öğrencisi İlyas Dedegil’in eserini birinciliğe layık görürken, Mimarlık Bölümü öğrencisi Batuhan Fidanboylu ikinciliği ve Matematik Bölümü’nden Yakuphan Yılmaz da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini Rektör Prof. Dr. Arif Karademir takdim etti. Ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın yanı sıra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Erman da katıldı.

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