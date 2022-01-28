Tekstil fabrikasında üzerine asit dökülen işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine formik asit dökülen işçi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın boyahane bölümünde çalışan Erdoğan A.'nın (44) üzerine kumaş asidi döküldü. Yüzünden ve kollarından yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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