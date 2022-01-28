Motosiklet sürücüsünün iki araç arasına sıkıştığı kaza kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden manevra yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki araç arasına sıkıştı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Nejdet Erçiftçi (55) yönetimindeki 16 LM 906 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride aniden manevra yapınca, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Enes Gürler (35) Yönetimindeki 16 ABA 814 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, park halindeki 16 AJU 579 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. İki aracın arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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