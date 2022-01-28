Bursaspor duran top çalıştı

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Çalışmalarına Antalya’da devam eden Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda duran top çalıştı.

Antalya kampımızın 3. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde duran top çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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