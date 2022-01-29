Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 2 kardeş yaralı



Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) BURSA'da bir gece kulübünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kardeş yaralandı. Polis, 2 kişiyi yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Esentepe mahallesi Sanayi caddesi üzerindeki bir gece kulübünde yaşandı. Eğlenmek için gece kulübüne giden Suat A. (29) ve kardeşi Fırat A. (25) ile yan masadaki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dışarı çıkan taraflar kavga etmeye başladı. Bunun üzerine iki grup silahlarını çıkararak birbirine ateş etmeye başladı. Yaşanan çatışmada, Suat A. ve Fırat A. yaralanırken kimliği bilinmeyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Suat A.'yı Bursa Şehir Hastanesi'ne, kardeşi Fırat A.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Suat A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise yerde 16 adet mermi kovanı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-29 07:09:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.