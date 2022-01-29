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(Özel) Atla dolu dizgin snowboard keyfi Uludağ'ın eteklerinde atla kayıyorlar Kayak tutkunlarının yeni gözdesi atlı snowboard

İHA

(Özel) Atla dolu dizgin snowboard keyfi Uludağ'ın eteklerinde atla kayıyorlar Kayak tutkunlarının yeni gözdesi atlı snowboard

Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın eteklerinde ilk kez yapılan atlı snowboard tam not aldı. At biniciliği ve kayak sporunu buluşturan bu renkli snowboard keyfi havadan da görüntülendi.
Uludağ'ın eteklerinde bir binicilik merkezinde atlı snowboard yapılmaya başlandı. At binme ve snowboard sporlarını bir araya getiren bu faaliyet havadan drone ile görüntülendi. Bir at tarafından çekilen snowboardçu, yokuş yukarı ve düz zeminde kayak yapmanın da keyfini çıkartıyor.
Uzun yıllardır kayak sporu ile ilgilenen ve ilk kez atlı snowboard yapan Şule Özcan, "7 yaşında kayak sporuna başladım. 14 yaşından itibaren ise snowboard yapıyorum. Son 10 yıldır free style snowboard kategorisinde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. At biniciliğini de çok seviyorum. Uzun zamandır binicilik yapıyorum. Dün at binmek için Bursa’ya geldim. Tabiat Binicilik Merkezindeki hocalarımın aklına değişik bir fikir geldi. Beni at ve snowboard ile harmanlamak istediler. Benim de snowboard malzemelerim yanımda olduğu için böyle bir çılgınlık yaptık. İlk defa denedik ve çok hoşuma gitti" dedi.
"Pistlerde kaymak ile bu şekilde kaymanın arasındaki fark, önünüzde koşan bir at var. Düzlükte de yokuş yukarı da sizi çekiyor" diyerek hislerini anlatan Şule Özcan, "Biz yokuş yukarı çekme mantığını sadece telesiyejlerde yaşıyoruz. O yokuşları, rampaları hızla yukarı çıkmak çok güzel bir duygu olduğunu deneyimlemiş oldum. Yeterli kar olup kayak pisti olmayan yerlerde, atla bu sporun yapılmasını isterim. Ağaçların arasından giderken bile snowboard yapmanın çok farklı olduğunu görmüş oldum" şeklinde konuştu.
Bu sporu yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Özcan, "En önemli husus, atı süren hocaların tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü bir canlı olarak önünüzde at koşturuyor. At farklı davranışlar sergileyebiliyor. Arkasından birinin kayarak gelmesi alışık olmadığı bir şey olduğu için, kayakçının ve atı kullananın tecrübeli olması gerekiyor. At birden durabiliyor. Ânî tepkilerine karşı kendinizi kontrol ediyor olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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