'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin Bursa'daki özel gösterimine oyuncular da katıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi, oyuncuların da katılımıyla yapıldı. Filmde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel, "Filmi gerçek mekanlarda çektiğimiz için, Eren'in mezarı hemen orada olduğu için, her sabah, sete gidişte oradan geçiyorsun. 'Eren burada oturdu' dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor" dedi.

Kestel Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı. Oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Kemal Balıbaş'in yanı sıra Kestel Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Sekmen, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, siyasi parti temsilcileri ilçe protokolü ve yaklaşık bin kişi gösterime katıldı. Gösterimden önce oyuncularla söyleşi gerçekleştirildi.

'AĞIR BİR YÜK'

Şehit Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel, "İki kahramanın biyografisini çekmek çok güzel bir duygu. Nasıl söyleyeyim çok zor, çünkü orada 'yaşanılır anlatılmaz' denen bir şey var, onu yaşamadan söylemek çok zor oluyor. Çünkü biz gerçek mekanlarda çektiğimiz için bunları, Eren'in mezarı hemen bizim çektiğimiz yerin orada olduğu için, her sabah her sete gidişte oradan geçiyorsun ve Eren'in evinin oradasın. 'Eren, burada oturdu' dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor seni ve bunlar çok ağır yükler. Bunu herkes yaşamıştır sette" dedi.

'ÇOK GURURLUYUZ'

Filmde şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran Mutlunur Lafçı, "İş ve teknik anlamda güzel bir proje oldu. Gerçekten bu pandemide çok ayrı kalmıştık, o yüzden sanırım insanlar da özlemişler hep beraber bir şey izlemeyi, bir şey yapmayı. Filmimiz de vesile oldu diye düşünüyorum. Çok gururluyuz, iş olarak kaliteli, teknik anlamda çok kaliteli, hikaye olarak zaten çok üstün bir iş çıktı" diye konuştu.

'GERÇEK BİR HİKAYEYİ, DUYGUYU PAYLAŞMAK İÇİN FİLMİ ÇEKTİK'

Filmde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşini canlandıran Alayça Öztürk Gidişoğlu, canla başla çalışılıp güzel bir filmin ortaya çıktığını aktararak, "Seyircilerden uzak kalmıştık. Pandemi ortamında da gerçekten çok ilgi görüyor film. Seyircilerimize de çok teşekkürler. Biz gerçek bir hikayeyi, duyguyu paylaşmak için bu filmi çektik. Umarız seyirci de beğeniyordur, umarız bizimle aynı duygu içinde salondan çıkarlar" dedi.

'FİLM ZOR ŞARTLARDA ÇEKİLDİ'

Şehit trafik polisi Fethi Sekin'i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş da, "Film çok zor şartlarda çekildi. Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da çok zorladı. Her sabah Eren'in mezarının önünden geçip duamızı yapıp kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek inanın çok zordu. Biz ekip olarak, oyuncular olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik. Çok da güzel bir film olduğuna inanıyorum. Bu 3-4 haftalık gösterimden sonra, seyircinin de 1,5 milyonu aşmasından sanıyorum belli. Daha nice nice milyon seyircilere ulaşacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

