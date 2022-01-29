Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga; 2 kardeş yaralı (2)

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bursa'da gece kulübünde çıkan kavgada Suat A. ile kardeşi Fırat A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı öne sürülen Cengiz H.(43) ile yanındaki M.D. (34), V.Ö. (27), N.H. (50), M.A. (39) ve G.A. (38), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Cengiz H.'nin olayda kullandığı tabanca da bulunarak el konuldu.

Bu arada 2 kardeşin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-29 11:04:23



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