Gürsu'da mehter coşkusu

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Gürsu Belediyesi, “Her yer sahne her yerde sanat” sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında Gürsu sokaklarını coşturdu.

Gürsu Belediyesi Ay Yıldız Mehteran Takımı, ilçe merkezinde sunduğu gösteriyle, karlı kış akşamını sıcacık ezgilerle ısıttı. “Ay Yıldız Mehteran Takımı’mız gösterisiyle ilçemizin sokaklarında sımsıcak bir hava estirdi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinlikleriyle, hemşehrilerimizin günlük yaşamına renk katarak, kültür sanatın insan ruhunu tazeleyen coşkusunu yaşamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Mehteran ekibimizin ihtişamıyla, kar soğuğunda sunduğu gösterisiyle de, millet olmanın, birlik olmanın huzuruyla hepimizin içi ısındı. Kültür sanatın coşkusunu hissettiren programlarımızla ilçemizin yaşamına renk katmaya devam edeceğiz” dedi.

Gürsu Ay Yıldız Mehteran Takımı’nın sunduğu gösteriyle Gürsu sokakları ısınırken, evlerinin pencerelerinden coşkuya eşlik eden Gürsulular’da keyifli görüntüler oluşturdu.

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