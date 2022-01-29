Bursaspor Kulübü kongre kararı aldı

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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Bursaspor Kulübü, kongre kararı aldığını resmi internet sitesinden yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yönetim Kurulumuz olağanüstü kongre kararı almıştır. Kongrenin tarihi, maç takvimi ve pandemi koşulları göz önüne alınarak önümüzdeki hafta içi açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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