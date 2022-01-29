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Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine yıllık 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacak

DHA

Pakdemirli: Yerel eylem grubu derneklerine yıllık 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacak


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin UygulanmasıLEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12´nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Pakdemirli´ye temaslarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez eşlik etti. Bakan Pakdemirli, ilk olarak 2´nci ve 3´üncü Uludağ Milli Parkı Yönetim merkezlerinin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Uludağ´ın dört mevsim turizm merkezi olması için çalıştıklarını ve son olarak yapımı tamamlanan tesisler için 67 milyon TL harcandığını belirtti.
`ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ KORUMAK İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİYORUZ´
Ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğe vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bitki ve hayvan türleri açısından Avrasya ve Afrika türlerini birlikte barındıran tek ülkeyiz. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İranTuran olmak üzere üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği ülkemiz, biyolojik çeşitlilik bakımından adeta bir kıta özelliğine sahip. Tüm Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın ülkemiz, yaklaşık 4 bini bu coğrafyaya özgü, yani endemik olmak üzere, Avrupa kıtası ile aynı sayıda bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve çeşitlilik merkezi. Bizler de `Biyoçeşitlilik geleceğimizdir´ diyerek, elimizdeki bu değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyor ve onlarca projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.
`ZİYARETÇİ SAYIMIZI 52 MİLYONA ÇIKARDIK´
Milli park sayılarındaki artıştan bahseden Bakan Pakdemirli, "Son 19 yılda korunan alan sayımızı 3,7 kat artışla 168'den 631'e çıkardık. 2002 yılında 31 milli park ve 18 tabiat parkımız varken, bugün bu sayıyı 46 milli parka ve 260 tabiat parkına çıkardık. Korunan alanlarımıza ve doğa koruma faaliyetlerimize 600 milyon lirası son 3 yılda olmak üzere son 19 yılda günümüz rakamlarıyla yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırım yaptık. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde 2002'de 5,5 milyon olan korunan alan ziyaretçi sayımızı, bugün 52 milyona ulaştırdık" diye konuştu.
`ULUDAĞ YILLIK ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYON 900 BİN KİŞİ´
Uludağ´a yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Pakdemirli, "Uludağ Milli Parkı'nın yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 1 milyon 900 bin kişidir. Zengin kaynak değerlerine sahip olan Uludağ Milli Parkı'nda mevcut turizm tesislerinin geliştirilerek dört mevsim boyunca ziyaretlerin aktif hale getirilebilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Uludağ Milli Park Müdürlüğü´nün idari merkezinin Sarıalan'da hizmet vermeye başladığını belirten Bakan Pakdemirli, "Bugün sizlerle 67 milyon lira yatırımla hizmete alacağımız Yönetim Merkezi 2 ve Yönetim Merkezi 3 olarak adlandırdığımız `kamu idare merkezimizin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde Karayolları Hizmet Binası, Sağlık Hizmet Binası ve İtfaiye, AFAD Hizmet Binası'nın yer aldığı Yönetim Merkezi 3 ve Orman Genel Müdürlüğü´nce yangın harekât merkezi olarak kullanılacak olan Yönetim Merkezi 2, Uludağ Milli Parkı'nda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının, Milli Park´ta meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmesi ve muhtemel sıkıntıların yerinden çözümü maksadı ile tesis edildi" ifadelerini kullandı.
`IPARD-2 PROGRAMI 12´NCİ PROJE ÇAĞRISINA DA ÇIKIYORUZ´
Bir müjde daha vermek istediğini belirten Bakan Pakdemirli, "IPARD Programı kapsamında ülkemize tahsis edilen Avrupa Birliği fonlarının etkin bir şekilde kullanılması için azami gayret gösterilmektedir. Bu çerçevede, içinde bulunduğumuz pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 2020 yılında 957 milyon TL, 2021 yılında ise 2,4 milyar TL hibe desteği sağladık. Böylece sadece son iki yılda kırsal alanlarımıza 5,3 milyar TL yeni yatırım yapılması ve 15 bin kişiye ise istihdam alanı oluşturduk. Bugün itibarıyla da Yerel Kalkınma Stratejilerinin UygulanmasıLEADER Yaklaşımı tedbirinden IPARD-2 Programı 12´nci Proje çağrısına da çıkıyoruz. Toplam hibe bütçesi 135 milyon lira olan çağrı kapsamında desteklenmek üzere seçilecek yerel eylem gruplarına yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Bu çerçevede yerel kalkınma stratejileri uygun bulunan her bir yerel eylem grubu derneğine yıllık 100 ila 140 bin avroya kadar hibe ödemesi yapılacaktır. Bursa´da IPARD kapsamında daha çok projeye hibe vermek, daha çok yerel eylem grubuna destek olmak istiyoruz. Destek bizden, yatırım sizden" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Bursalı hemşehrilerimizin Uludağ´a kolayca gelmesi için çalışıyoruz. Bunun için burada bir sosyal tesis de açtık. Sadece kışın değil, Uludağ´ın 12 ay boyunca turizm merkezi olmasını arzu ediyoruz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-01-29 14:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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