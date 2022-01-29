Aydınlatma direğine çarpan araç, karşı yola savruldu: 2 yaralı 

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak, karşı yola savruldu. 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Haliloğlu (19) yönetimindeki 06 BEG 650 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, karşı yola savruldu. Aydınlatma direğinin de devrildiği kazada; araçtaki Ceren Nazan Tekin (19) ve Nisa Gümüş (19) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-29 16:49:29



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