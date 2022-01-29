Bursa'da Boğazköy Barajı'nda su samuru görüldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı´nda su samuru görüldü. Su samurunun barajın etrafında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım'ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı'nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-01-29 20:23:04
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