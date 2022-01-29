Bursaspor antrenman maçı yaptı

Antalya’da kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor, basına kapalı antrenman maçı gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı takımdaki eksiklerle ilgili bilgi verilmedi.

Çalışmalarına Antalya’da devam eden Bursaspor, bugün basına kapalı gerçekleşen idmanda antrenman maçı yaptı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 30dakika sürdü. Yeşilbeyazlıların kıran kırana geçen mücadelesi, teknik heyetin takdirini topladı. Bursaspor’da kimlerin eksik olup olmadığı ile ilgili bilgi ise paylaşılmadı. Yeşilbeyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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