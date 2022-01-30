Tahta kızak ve naylonlarla kar keyfi

Bursa'nın dağ ilçesi Büyükorhan‘da karın keyfini, çocuklar tahta kızak ve naylonla çıkardı.

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar ve aileleri, naylonla kaymanın keyfini çıkardı. Kış mevsiminin bu yıl etkili olduğu Büyükorhana bağlı Aktaş köyünde kar yağışı çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu köyde, hafta sonunu ve ara tatili fırsata çevirerek bir araya gelen çocuklar, ailelerini de yanlara alarak evlerinden getirdikleri tahta kızak ve naylonlarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

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