Minikler GUHEM’de uzay ve havacılık ile tanıştı

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), minikleri uzay ve havacılık ile tanıştırdı.

Milli Uzay Programı’nda yer alan uzay farkındalığı oluşturulması hedefine önemli katkılar sağlayan GUHEM Projesi, okul öncesi öğrencilerine de uzay ve havacılık alanında bilgi aşılamaya devam ediyor. Ocak ayı boyunca her hafta sonu gerçekleşen UzayHavacılık Minikler Kulübü’nde öğrenciler, 46 yaş arası çocuklar için özel hazırlanan GUHEM Çocuk Galerisi’nde bilim iletişimcileri eşliğinde uzay ve havacılık ile tanıştı. Birbirinden dolu içeriklerle hazırlanan kulüpte miniklere, galeride bulunan interaktif düzenekler ile birlikte uzay ve havacılık konularında farkındalık sağlanıyor.

UzayHavacılık Minikler Kulübü’nde katılımcılar Çocuk Galerisi’nde yer alan ve 46 yaş arasındaki öğrencilerin motor becerilerine uygun olarak geliştirilen uçak simülatörü sayesinde uçağın kokpit, yakıt tankı, motor gibi çeşitli alan ve parçalarını öğrendiler. Gerçek bir uçağın tüm bölümlerinin yer aldığı düzeneğin içerisinde katılımcılar pilot, yer hizmetleri görevlisi, uçuş görevlisi gibi çeşitli rollere girdiler. Uçuş öncesi ve sırasında yapılan hazırlıkları canlandıran minikler havacılık alanındaki meslekleri de öğrendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçen GUHEM’de gerçekleşen eğitimin ikinci bölümünde ise katılımcılar uzay ile tanıştı. Çocuk Galerisi alanında minikler için özel olarak tasarlanmış roket düzeneği ile birlikte bir uzay uçuşu sırasında görevli astronotların takım olarak uyumlu bir şekilde çalışmasını deneyimlediler. Düzeneğin içerisinde yer alan teleskoplar sayesinde ise Güneş Sistemi ve gezegenler hakkında bilgi sahibi oldular. Farklı atölye çalışmalarının da gerçekleştiği etkinlikte öğrenciler adeta gökyüzünün derinliklerine yolculuk yaptı.

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