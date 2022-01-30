Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları ailesi görüntülendi

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bursa'nın Gemlik ilçesinde ailecek görüntülendi.

Nadir görülen su samurları, Gemlik ilçesi Narlı köyü sahilinde kayaların üzerinde görüntülendi. Su samuru ailesi ilgi odağı olurken, vatandaşlar su samurlarını cep telefonuyla görüntüledi. Gemlik ve Mudanya sahillerinde su samurlarının sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

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