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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: “Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz”

İHA

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: “Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz”

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor Kulübü’nün kapatılarak Bursaspor FK olarak devam etmesi konusunda bazı yazılı ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Bursaspor’un son durumu ve yaşanan önemli gelişmeler konusunda Divan Başkanlık Kurulu olarak düzenlenen basın toplantısında gündeme getirilen bu konunun yanlış anlaşıldığını ve bazı kesimler tarafından çarptırılarak kamuoyunun yanıltılmak istendiğini kaydeden Galip Sakder, zorunlu bir açıklama yapmak gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Bursaspor’un içinde bulunduğu vahim durum konusunda endişelerimiz giderek artmaktadır. Yaşanan olumsuzluklar ile ilgili olarak nelerin yapıldığını ve nelerin yapılabilmesi konusundaki çalışmalar ile ilgili açıklamalarım maalesef yanlış algılanmak istenmektedir. Divan Başkanlık Kurulu olarak hiçbir kimsenin ya da kurumun arka bahçesi değiliz ve hiçbir zaman da olmayacağız. Bursaspor’un menfaati konusundaki her konuda en iyisini ve en doğrusunu düşünüp hayata geçirmek zorundayız. Bunun aksi hiçbir zaman düşünülemez’’

“Bu durumda sessiz kalmamız mümkün olamaz”
Divan Başkanlık Kurulu olarak göreve geldikleri andan itibaren mesailerinin önemli bölümünü Bursaspor için harcadıklarını her konunun ve çabalarının camia ve kamuoyu ile paylaşıldığını da açıklayan Sakder, “Bursaspor’un bugün içinde bulunduğu mali ve idari durumun hiç iç açıcı olmadığını herkes biliyor. Bu durumda sessiz kalmamız mümkün olamaz. Tabii ki Bursaspor bu kentin ve hepimizin en önemli ve ortak değeridir, vazgeçilmezidir. Her konuda şeffaf davranmaya gayret ediyoruz. Gelecek ile çeşitli çareler düşünmekte bizlerin en önemli görevidir’’ dedi. Bugün için Bursaspor açısından en önemli konunun içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulup, düzlüğe çıkabilmesi ve ligde tutunabilmesi olduğunun da altını çizen Sakder, “Bursaspor’un bugünkü gündemi bellidir. Konuları saptırmak, başka yerlere çekerek kafaları karıştırmak Bursaspor’a bu kritik dönemde verilecek en büyük zarardır. Lütfen sağduyulu ve sakin olalım’’ şeklinde görüşlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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