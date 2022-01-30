Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa turizminin yeni rotası; İran

İHA

Bursa turizminin yeni rotası; İran

Sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan Bursa’nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, turizmde hedef rotalara İran'ı da ekledi. Bursa'da ağırlanan İranlı turizm acentesi sahipleri Bursa'nın değerleri hakkında bilgilendirildi, Bursalı ve İranlı acenteler arasında ikili görüşmelerle turizme yeni bir ivme kazandırılması sağlandı.
Turizmden daha fazla pay alabilmek için Bursa'yı farklı destinasyonlarda tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Avrupa ve uzak doğuya yönelik turizm atılımlarına İran'ı da ekledi. Zaten yeşili ve Uludağ'ı ile Arap turistlerin çekim alanında bulunan Bursa'ya daha fazla İranlı turist çekilmesi hedefiyle İran'ın 11 farklı şehirden 32 turizm acentesi sahibi ve yöneticileri 4 günlük program kapsamında Bursa'da ağırlanıyor. Bursalı ve İranlı turizm profesyonellerini bir araya getirerek karşılıklı turizm planlamaları yapılması amacıyla Botanik Park'taki Otantik Club Hotel'de yapılan toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk'ün Bursa tanıtım sunumuyla başladı. Baştürk, sunumunda Uludağ'dan Gölyazı'ya, termal kaynaklardan göller, şelaleler ve yaylalara kadar Bursa'nın sahip olduğu turizm değerlerini İranlı turizm profesyonellerine aktardı. Toplantıda Bursalı ve İranlı acenteler, yaptıkları ikili görüşmelerle bundan sonraki süreçte ortak yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Bursa'mızı tanıtıyoruz
Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa'yı İranlı turizm profesyonellerine tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bursalı seyahat acenteleri ile İranlı acenteler arasında yapılacak ikili görüşmelerin turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Baştürk, "Bu ikili görüşmelerle İran'la Bursa arasında bir gönül bağı, iletişim ve ekonomik bağlantı kurmayı bekliyoruz. İnşallah Bursalı acentelerimiz için verimli ve bereketli olur" dedi.
Sağlık turizmi için yeni fırsatlar
Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Metin Yurdakoş da toplantıda Bursa'nın sağlık turizmi potansiyeli hakkında bir sunum yaptı. Bursa'nın sağlık imkanlarına ihtiyacı olup da bundan haberdar olmayan İranlıların bundan haberdar edilmesi için bu toplantının çok önemli olduğunu ifade eden Yurdakoş, "İran maalesef ambargolar altında modern sağlık teknolojilerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Modern teknolojide tedavi olabilecek birçok hasta, bu imkandan yararlanamıyor. Onlara bizde böyle imkanlar olduğunu anlatıyoruz. Bursa'da şifa bulabileceklerini anlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bu tür çalışmaların sadece sağlık turizmi değil, genel anlamda turizme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Tek elden yönetim
Toplantıya katılan turizm acentesi sahibi Hasan Eken de turizmin tek elden ve özel olarak yönetilmesi gerektiğini, bu nedenle Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği çatısı altında yapılan tüm çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yeni destinasyonlara yönelik bu tür organizasyonlara çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Eken, "Özellikle İran pazarının seçilmesi çok önemli olmuş. Çünkü İran şu anda Bursa'da 18'inci sırada olan bir pazar. İran gibi 80 milyonluk bir nüfus, komşu ülke olması ve ekonomik durumunun da iyi olması nedeniyle Bursa pazarında 5'inci sıraya çıkması gerekiyor. Türkiye'ye yılda 2,5 milyon İran'dan turist geliyor. Kültürlerimiz çok benzer, Sabiha Gökçen Havalimanı ile yakın bir mesafedeyiz. Bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: “Hiç kimsenin arka bahçesi değiliz”
YEREL HABERLER Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: “Hiç ...
Uludağ'da kayak pistleri dolu
YEREL HABERLER Uludağ'da kayak pistleri dolu
Tim Matavz Bursaspor’dan ayrılıyor
YEREL HABERLER Tim Matavz Bursaspor’dan ayrılıyor
Bursaspor iki grup halinde çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor iki grup halinde çalıştı
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları ailesi görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları ailesi ...
Minikler GUHEM’de uzay ve havacılık ile tanıştı
YEREL HABERLER Minikler GUHEM’de uzay ve havacılık ile tanıştı
Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk defa kaydı
YEREL HABERLER Engelli kız muhtarın yaptığı kızakla hayatında ilk ...
Sağlık çalışanlarına adanmış bir yapıt yarışmasının ödülleri verildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına adanmış bir yapıt yarışmasının ...
Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Anten takarken 3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
YEREL HABERLER Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç ...
Tahta kızak ve naylonlarla kar keyfi
YEREL HABERLER Tahta kızak ve naylonlarla kar keyfi
Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam destek
YEREL HABERLER Çevikel'den Güral'a TÜGİK genel kurul öncesi tam ...
Çeyiz sandıklarından, ünlü modacıların kreasyonlarına
YEREL HABERLER Çeyiz sandıklarından, ünlü modacıların kreasyonlarına
Bursa TB Online Akademi'de yeni dönem Çay 5.0 söyleşisi başladı
YEREL HABERLER Bursa TB Online Akademi'de yeni dönem Çay 5.0 ...
Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elini kolunu sallayarak bisikleti çaldı, o anlar ...
Altını toz hâline getirip kralların suyunu yaptı Bu suyun litresi 350 lira
YEREL HABERLER Altını toz hâline getirip kralların suyunu yaptı Bu ...
Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan etti
YEREL HABERLER Whatsapp grubuna attığı 'helallik' mesajı tazminattan ...
Bursa'da Boğazköy Barajı'nda su samuru görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da Boğazköy Barajı'nda su samuru görüldü
Bursaspor antrenman maçı yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor antrenman maçı yaptı
Bursa'da barajda su samuru görüldü
YEREL HABERLER Bursa'da barajda su samuru görüldü
Batuhan Kör: “Hakkınızı helal edin!”
YEREL HABERLER Batuhan Kör: “Hakkınızı helal edin!”
Doğumunun 75. yılında Doktor Sadık Ahmet Bursa'da açılışı gerçekleştirilen anıt ve sergiyle anıldı Batı Trakya'nın unutulmaz liderinin Dr. Sadık Ahmet'in anıtı Bursa'da açıldı BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Eminlatif: "Yunanistan, Batı Trakyalı Türk ve Müslüman azınlığını milyonluk vergilerle yıldırmaya çalışıyor"
YEREL HABERLER Doğumunun 75. yılında Doktor Sadık Ahmet Bursa'da ...
İnegölspor'a Süper Lig'den transfer
YEREL HABERLER İnegölspor'a Süper Lig'den transfer
İnegölspor'a Süper Lig'den transfer
YEREL HABERLER İnegölspor'a Süper Lig'den transfer

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.