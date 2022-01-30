İnegölspor- Niğde Anadolu FK: 2-2

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(Bursa),(DHA) -

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Akın Karabacak

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Furkan Özyapı, Kadir Salih (Dk.74 Türker Toptaş), Fatih Cerlek (Dk.54 Emir Özsoy), Aykut Uluç (Dk.90 Aykut Uluç), Yılmaz Can Taşkıran (Dk.54 Ersel Aslıyüksek), Ömer Faruk Ermeç

NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Melih Ağa, Burak Albayrak, Alperen Selvi, Ramazan Emirhan Civelek, Ümit Karaal, Mahmut Altınkaya, Erkan Süer (Dk.71 Yiğit Demir (Dk.86 Burak Koçer), Emre Oymak (Dk.71 Çağatay Yılmaz), Ferhat Katipoğlu, Metehan Mertöz, Atalay Yıldırım )Dk.20 Eren Aydın)

GOLLER: Dk.14 Aykut Uluç, Dk.83 Türker Toptaş (İnegölspor) Dk.49 Eren Aydın, Dk.71 Erkan Süer (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Dk.47 Serkan Sözmen, Dk.48 Kadir Salih, Dk.76 Aykut Uluç, Dk.79 İbrahim Sürgülü (İnegölspor) Dk.77 Burak Albayrak, Dk. 90 Ramazan Emirhan Civelek (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK ile 2-2 berabere kaldı.

14'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Aykut'un vuruşu golü getirdi: 1-0.

49'uncu dakikada gelişen Niğde atağında ceza sahasına giren Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

71'inci dakikada gelişen Niğde atağında ceza sahasına giren Erkan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

83'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in arka direğe ortasında Türker'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İnegölspor kendi sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-30 15:51:51



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