Tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek tatlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sulhiye Mahallesinde İbrahim Dursun'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangına evde oturan aile müdahale ederek söndürmek istedi. Ancak alevler kısa sürede yayılınca oturanlar evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çabası ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-31 01:27:20



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