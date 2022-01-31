(Özel) Uludağ'ın buz tutan göllerini testere ile kesti...Üzerinde yürüyüp altında yüzüyor Uludağ'ın buz tutan göletlerine böyle giriyor Bursalı dağcı üzerinde yürüdüğü buz tutan göleti testere ile kesip içinde yüzüyor

Bursa'lı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor.

Daha önce buz tutan gölde yürürken buzun kırılması neticesi suya düşüp gözlüğünü düşüren ve ardından kaybolan gözlüğünü bulmak için buz tutan göle dalış gerçekleştiren Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk bu kış Uludağ'ın buz tutan göletlerinde yüzerek yeni bir akıma öncülük etmek istiyor. "Bizim Ruslar'dan ne eksiğimiz var" diyerek şarjlı testere ile kestiği buz kalıbını çıkarıp 4 metrekarelik delikten göle dalan Bursa'lı dağcı 10 santimetre kalınlıkta donan Gököz Göleti'nin Ardahan'daki Çıldır Gölü'nden bir farkı olmadığını söyledi.

Son bir haftadır devam eden kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz ve Baraklı Göletleri buz tuttu. Baraklı Göleti üzerinde geçtiğimiz kış yürüyüş yaparken buz kütlesinin kırılması neticesi suya düşüp gözlüğünü kaybeden ve daha sonra gözlüğünü bulmak için aynı bölgeye dalış gerçekleştiren Bursalı profesyonel dağcı İsmet Şentürk bu yıl da birbirinden heyecanlı organizasyona imza attı.

İlk önce tamamen buz tutmuş Gököz Göleti üzerinde yürüyüş gerçekleştiren Şentürk; şarjlı testere ile buz kalıbını kesip kendisinin girebileceği kadar gölete bir delik açtı. Daha sonra buz kalıplarını kenara çeken Şentürk açtığı alandan suya girdi. Dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz tutmuş yüzeyin altına geçen İsmet Şentük'ün o anları havadan drone ile buz üzerinde de kamera ile anbean kaydedildi. Buz tutan göletten çıktığında havluya sarılan usta dağcı; suya ilk girdiğinde bir şoklama ile karşı karşıya kaldığını daha sonra ısındığını tekrar girme isteği uyandığını söyledi.

Şentürk; bir gün sonra da aynı bölgede buz tutan Baraklı Göleti'ne girdi. Bu sefer de ayağıyla kırdığı gölün üzerindeki bir bölgeden suya dalış yapan Şentürk'ün her iki faaliyeti de nefesleri kesti.

Buz tutan göl üzerinde yürümek için Kars'a kadar gitmeye gerek olmadığını belirten Şentürk, buz tutan göl üzerinde rahatlıkla buz pateni yapılabileceğini belirtti. Buz tutan Gököz ve Baraklı Göletleri'nin drone ile çekilen görüntüleri de kartpostalları aratmadı.

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