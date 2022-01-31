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Öğrenciler iklim için çizecek Resim yarışmasının bu yılki konusu iklim

İHA

Öğrenciler iklim için çizecek Resim yarışmasının bu yılki konusu iklim

2022 yılını “İklim Yılı” ilan eden Nilüfer Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Ortaokullar Arası Resim Yarışması’nın konusu da “iklim değişikliği” olarak belirlendi.
Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile uzun yıllardır düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Ortaokullar Arası Resim Yarışması’nda süreç başladı. Nilüfer ilçesindeki bütün ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın, bu yılki konusu, iklim değişikliği.
Yarışma, iklim değişikliğinin genç zihinlerde yansımasının izini sürmeyi, iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarına yönelik farkındalık oluşturmayı, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent için sanatsal duyarlılık yaratmayı amaçlıyor. Kolaj çalışması hariç bütün tekniklerin serbest olduğu resim yarışmasına bir öğrenci en fazla 3 eserle katılabilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler şartname ve katılım formuna www.nilufer.bel.tr/resimyarismasi adresinden ulaşabilecek. Son başvuru tarihi 16 Şubat olan resim yarışmasının ödül töreni 3 Mart’ta Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi’nde yapılacak.
Yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ödül, 3 öğrenciye de 250 TL tutarında mansiyon ödülü verilecek.

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