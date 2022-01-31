Yaban hayvanı vurdular, 11 bin lira tazminat ödediler Kaçak avcılara 83 bin 61 lira ceza

Bursa'nın da aralarında bulunduğu 5 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 35 avcıya 83 bin 61 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova ve Çanakkale’de görev yapan ekipler, ocak ayının dördüncü haftasında 576 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 5 ilde yapılan denetimlerde 35 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 11 adet av tüfeği ve bir adet ses cihazına el konuldu. Yapılan kontrollerde kaçak avcılara 71 bin 261 TL idarî para cezası ve 12 adet yaban hayvan için de 11 bin 800 TL tazminat cezası verildi.

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