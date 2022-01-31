Bursa’da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı ANDA gönüllüleri deprem tatbikatında enkazları aradı, sıkışan yaralıları kurtardı

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Bursa’da ANDA arama kurtarma gönüllüleri gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yaptı. Yapılan tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar tek tek kurtarıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde yapılan tatbikatta, yıkılan binalarda ANDA gönüllüleri tarafından arama ve tarama çalışmaları yapıldı. Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatında enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Öte yandan sabah erken saatlerde başlayan deprem tatbikatı akşam geç saatlere kadar devam etti.

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