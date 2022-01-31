Kamyonet devrildi, Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası Bursaİstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Bursaİstanbul yolunun Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JP 6858 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin yardımı ile hafif yaralanan kamyonet sürücüsü araçtan çıkarıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, hafif yaralanan sürücüyü her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Bursaİstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonet yaklaşık bir saat sonra çekici marifetiyle kaldırılarak trafik normal seyrine döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.