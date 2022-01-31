Bursa, vaka artışı en yüksek 2'nci kent oldu

BURSA, (DHA)BURSA, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, haftalık tabloya göre açıkladığı, vaka artışının en çok olduğu 10 il arasında 2´nci sırada yer aldı. Bursa'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 667,96 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, haftalık güncel koronavirüs haritasını paylaştı. Buna göre Bursa, vaka artışının en çok olduğu 10 il arasında 2´nci sırada yer aldı. Kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 667,96 oldu.
Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz´ın da perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı, tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi. Kentte hasta sayısındaki artış nedeniyle yoğun bakım ve normal servislerde yoğunluk yaşanmadığı, yatak sorunu bulunmadığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-01-31 12:27:46
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