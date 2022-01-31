Başkan Taban, İnegöl’ün Adile Naşit’ini ağırladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, basında “İnegöl’ün Adile Naşit’i” benzetmeleriyle gündem olan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu hizmetlisi Ayşe Soylu’yu ağırladı.

58 yaşındaki Ayşe Soylu, çalışkanlığı ve azmiyle takdir topluyor. Okulu bırakmak isteyen öğrencileri teşvik etmek için 40 sene sonra ortaokul ve liseyi bitiren Ayşe Soylu, bu başarısıyla çevresindeki 25 kişiye örnek olarak diploma almalarına vesile oldu. Şu sıralar üniversiteye hazırlanan ve tıp okumak istediğini ifade eden Ayşe Soylu’yu, Belediye Başkanı Alper Taban bugün makamında kabul etti. Görev yaptığı okulun Müdürü Burhanettin Özdemir ile Müdür Yardımcısı Sultan Özşen Gümüş’ün de katıldığı ziyarette, Başkan Alper Taban, Ayşe Soylu’yu tebrik etti. İlerlemiş yaşına rağmen hayat dolu bakışları, enerjisi ve hayâlleri ile örnek olan Ayşe Soylu’ya hediye takdiminde de bulundu.

Ayşe Soylu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada “Yavrularımıza örnek olmak için mücadele etmeye her zaman hazırım. Ben her zaman çocukları sevdim. Okula gelmek istemeyen öğrencilerin severek geldiğine şahit oldum. Okuyan insan, çiçek açmış bir ağaç gibidir. Bunun şuurunda olarak yaşıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Şehrimizde iyi örnekleri çoğaltmak istiyoruz. Yaşınız ilerlemiş dahi olsa, işinize rağmen yarım kalan okulunuzu 40 yıl sonra tamamlamışsınız. İddialı bir hedef de koymuşsunuz, tıp okumak gibi. Sizleri tanıdığıma çok mutlu oldum” ifadelerinde bulundu.

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