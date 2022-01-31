Dijitalleşmede işin başındayız

TÜGİAD Bursa Şubesi, Aktif Bank’ın düzenlemiş olduğu tanışma organizasyonunda bir araya geldi. Toplantıda yeni yatırım imkânları, ‘Metaverse’ ve Web 3.0 gibi teknolojik gelişmelerin yanı sıra Aktif Bank’ın faaliyetleri konuşuldu.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Hazine ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Barlas, Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Hakan Pürdeloğlu ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kaya’nın katıldığı etkinlikte ekonomi ve sektörlerin durumu ile ilgili genel bir değerlendirme gerçekleştirildi.

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, toplantıda yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD’ın ve Bursa Şubesi’nin faaliyetlerine değindi. Başkan Parseker ayrıca Türkiye’nin başarısının genç neslin başarısına bağlı olduğuna vurgu yaptı. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Parseker, “Oldukça verimli bir görüşme oldu. Türkiye ve dünyanın geleceği ile ilgili birçok konuyu gündeme aldık. Dijitalleşme noktasında Türkiye olarak sürecin başındayız. Son günlerde her geçen gün daha sık konuşulan ‘Metaverse ve Web 3.0 ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu iki olgu da insanlık tarihi ve dünyanın geleceği için çok önemli, TÜGİAD Bursa Şubesi olarak ülkemizin Web 3.0’a geçiş sürecini hızlandıracak çalışmaların yakından takipçisi olacağız. Teknolojik gelişmeler ve yeni yatırım olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Aktif Bank’ın Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olduğuna dikkat çekerek, Aktif Bank’ın yatırım bankacılığını yeniden yorumladığı yenilikçi iş modelleri ve teknoloji yatırımları ile Türkiye'nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Aktif Bank, fiziki ve dijital kanallarda sunduğu ürünler ile Türkiye ve globaldeki finansal teknoloji şirketlerinin hem iş ortağı hem de rakibi olarak hareket ettiğine vurgu yapılan toplantıda Aktif Bank’ın sunduğu teknolojik çözümler ve inovatif çalışmalar konuşuldu.

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