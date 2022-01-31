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Akdoğan: “Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir”

İHA

Gürhan Akdoğan, BESOB'un Bursa Büyük Sanayi Sitesi adıyla Kestel'e inşa ettiği, ancak 14 yıldır bir türlü bitiremediği projeyi değerlendirdi.

Akdoğan: “Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir”

Gürhan Akdoğan, BESOB’un Bursa Büyük Sanayi Sitesi adıyla Kestel’e inşa ettiği, ancak 14 yıldır bir türlü bitiremediği projeyi değerlendirdi.
Gürhan Akdoğan, yaptığı açıklamada, “Büyük sıkıntılarla devam eden ve bunca yıldır bitirilemeyen projenin 14. yılına girdik. BESOB Başkanı Arif Tak’ın sürekli mazeretler ürettiği konulara açıklama getirmek isterim. Tak projeyi başarısızlığa sürükleyen gerçek nedenleri görmezden gelerek ve kendinden başka herkesi de suçlayarak, işin içinden kurtulmaya çalışmakta proje bitirilemediği gibi sonuçta da maalesef bu yaklaşımı büyük bir esnaf topluluğunu da mağdur etmiştir. Montania Otelde bir çok katılımcı ile yaptığımız toplantıda, aynen şunu sordum kendisine: (Neden Bursa'nın dört bir yanında dağınık bir tabloda faaliyet gösteren esnafın bir sanayi sitesine kavuşturularak teknolojik bir ortam kazanmasına karşısın?). Kendisi de aynen şöyle cevap verdi: (Senin projeni ayakta alkışlarım. Senin projen AK Parti'ye yarar, işte bu sebepten ötürü bu projenin hayata geçmemesi için ne gerekiyorsa yaparım. Davalardan da vazgeçmeyeceğiz). En hafif deyimi ile hani bu kadar da olmaz dedirten, ispata muhtaç gerçek dışı, mesnetsiz bir isnat olup, uydurma ve yalan yanlış ifadelerle dolu. Rahmetli Emir Ali usta dışında hepsi yaşıyorlar biri çıksın da o sözleri söylediğimi söylesin. Hatırlatayım Mimar ve aynı zamanda şehir plancısı olan Osman Ayradilli o toplantıda uzmanlık alanından bakarak, proje ile ilgili geniş bir değerlendirme yaptıktan sonra bu projenin öngörülen maliyetlerin en az üç katı bedelle bitebileceğini, bu maliyetlerle bitmesinin mümkün olmadığını, proje fizibilitesinin yanlış olduğunu söyledi. Şehir planlaması açısından yanlış olduğunu daha yakın olmasına rağmen Otosansit'te bile sürecin yıllar sürdüğünü, ulaşım sorunları yaşanacağını bunun düşünülmediğini projenin tüm taraflarla birlikte planlanmadan sonuç alınamayacağı gibi onlarca kriteri teknik olarak ortaya koydu. O ortamda hepimiz bu ve buna benzer değerlendirmeleri yaparken, ben de kalkıp projeyi alkışlayacağım, Akıllara zarar, sübjektif, rasyonellikten uzak, bırakın Arif Tak’ı onlarca yıldır oluşturduğum kimliğimi böyle basit bir yaklaşımla yok edebilir miyim? Arif Tak herhalde gündem değiştirecek kendine bir kurtuluş yolu arıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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