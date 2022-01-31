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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıllık atıl bölge Bursa’ya kazandırılıyor

İHA

Bursa'yı sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, Tower Plaza ve Hanlar Bölgesi'nin ardından 30 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarını da yıkarak, bölgeyi sosyokültürel buluşma mekanına dönüştürmeye ve vatandaşların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.

30 yıllık atıl bölge Bursa’ya kazandırılıyor

Bursa’yı sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, Tower Plaza ve Hanlar Bölgesi’nin ardından 30 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarını da yıkarak, bölgeyi sosyokültürel buluşma mekanına dönüştürmeye ve vatandaşların istifadesine sunmaya hazırlanıyor.
Bursa’nın daha sağlıklı olması için bir taraftan riskli yapı stokunu eritmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentin siluetini bozan yapıları bir bir ortadan kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi, daha önce Stadyum Caddesi’nde 38 bin metrekare alan üzerine yapılan ve açılıştan kısa süre sonra bünyesindeki işyerlerinin ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle atıl halde kalan Tower Plaza’nın yıkımını tamamlamıştı. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 37 binanın yıkımını daha tamamlayarak, Hanlar Bölgesi ile Hisar Bölgesi arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çelik Palas Oteli’nin 30 yıldır atıl duran ek binalarını yıkarak, bölgeyi Bursalıların ve gençlerin kullanabileceği sosyo kültürel buluşma merkezi haline getiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek olan Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapının A Blok’unun çatı katı ile açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere, 12 katın yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Yıkım çalışmalarında toplam 31 bin 740 metrekarelik inşaat alanı yok edildi. Böylelikle; Uludağ eteklerini perde gibi kapatan beton kütle kalkarken, alandan yaklaşık 1000 kamyon moloz nakli yapıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölgeye nefes aldıracak Çekirge Teras Projesi uygulamasına geçilecek. Böylelikle; 20 yıldır atıl kalan bölge, yapılacak çalışmalarla tekrar Bursalıların hizmetine sunulacak.
Çelik Palas Oteli ek binalarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıkım çalışmaları ve yürütülen proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Alinur Aktaş, Bursa’yı olumsuz görüntü ve yapılardan bir bir kurtardıklarını söyledi. Daha önce açıklanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgileri dahilinde’ gerçekleştirilen Çekirge Teras Projesi’nde yıkım işlemlerinin son aşamaya geldiğini belirten Başkan Aktaş, çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini ifade etti. Başkan Aktaş ,”Proje bir miktar gecikti ama şubat sonunda projenin lansmanını yapacağız. Bursamız çok güzel bir mekanı daha kazanmış olacak. Kötü görüntüden de kurtulmuş olacağız. Burada 30 senedir kullanılmayan, atıl ve inşaat aşamasında bir bina söz konusuydu. Şimdi Çekirge Teras Projesi içerisinde özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği mekanlar oluşturulacak. Proje bittiğinde, bölge Bursa’ya hayat verecek. Gençler başta olmak üzere, Bursalılara sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mart başı gibi projeyi netleştirdikten sonra, hemen ihalesini gerçekleştirip 1 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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