En güzel meteorolojik fotoğraflar yarışıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mart Dünya Meteoroloji gününe özel fotoğraf yarışması düzenliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji günü sebebiyle fotoğraf yarışması düzenliyor.

En güzel doğa ve meteorolojik olayların fotoğraflarının sergilendiği yarışmada birinci olacak eser 5 bin lira para ödülü kazanacak.

Erken uyarı ve erken eylem afet riskinin azaltılması için hidrometeoroloji ve iklim bilgileri konulu fotoğraf yarışmasının amacı, konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik hususları sağlamak. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda yarışmaya katılan eserleri sergileyerek meteoroloji bilincini vatandaşlara aktarmak.

Tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılabileceği yarışmaya katılımcılar en fazla 3 eserle katılabilecek. Fotoğrafların uzun kenarı 40 santimi geçmeyerek, kısa kenarı 18 santimden kısa olmayacak. 300 dpi çözünürlükte baskısı alınarak Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Eserler orijinal olup üzerlerinde oynanmış olmayacak. Fotoğrafların üzerinde herhangi bir imza ya da isim olmayacak. Her fotoğrafın arkasına katılımcının adı soyadı açık adresi ve telefon numarası yazılı olacak. Fotoğraflar 04.03.2022 tarihine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek.

Ödül töreni 23 Mart 2022 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapılacak olup, konaklama ise törenin yapılacağı ildeki müdürlükçe yapılacaktır.

Yarışmada birinci olan fotoğrafa 5 bin, ikinci olan fotoğrafa 4 bin, üçüncü olan fotoğrafa 3 bin lira para ödülü verilecek. Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri teşvik için mansiyon ile ödüllendirilecek.

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