Evlerinin önüne gelen tilkiyi beslediler; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde İsmail Şentürk, yayla evlerinin bahçesine gelen tilkiye yiyecek verdi. Şentürk'ün tilkiyi beslediği anlar, ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Boğazova Yaylası'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte bin 200 rakımlı Boğazova Yaylası'ndaki evine giden İsmail Şentürk, gece saatlerinde evin bahçesine tilkinin geldiğini gördü. Şentürk, evinin önüne gelen tilkiye ekmek ve yiyecek bıraktı. Karnını doyuran tilki, bir süre evin önünden ayrılmadı. Şentürk'ün tilkiyi beslediği anlar ise aile bireyleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Şentürk'ün çocuklarının tilkiyi beslemesi ise tebessüm ettirdi.

İsmail Şentürk'ün kızı Feyza Şentürk (6), "Kapımızın önünde tilki var. Onu besliyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Çok tatlı çok şirin" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-31 23:40:24



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