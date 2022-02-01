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(Özel) Hayat kurtaran tesadüf Kalp krizi geçiren dolmuş şoförüne ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı Direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü kalp masajıyla hayata döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA

(Özel) Hayat kurtaran tesadüf Kalp krizi geçiren dolmuş şoförüne ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlıkçı yaptı Direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü kalp masajıyla hayata döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa’da direksiyon başında kalp krizi geçiren dolmuş şoförü tramvay direğine çarptı. İlk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen sağlıkçı yaptı.
Olay Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında fenalaşan dolmuş şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tramvay direğine çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar fenalaşan adamı görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahalesini yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran adama yerde dakikalarca kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışmaya başlayan yaşlı adam ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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