(Özel) Burası Alaska değil İznik Eskimo evinde sıra gecesi Ailece eskimo evine taşındılar Emekli öğretmen oturduğu mahalleye eskimo evi yaptı; kapıdan misafiri eksik olmadı

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu mahalleye eskimo evi yapan emekli öğretmenin kapısından misafiri eksik olmuyor. Torunlarıyla birlikte 4 günde tamamladığı eskimo evine ailece taşınan Mümin Ergül; kardan evde sıra gecesi bile yapıyor.

Bursa'da son bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı İznik ilçesinin kırsal Derbent Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor. Emekli öğretmen Mümin Ergül torunları ve eşi ile birlikte tam 4 gün boyunca örneği sadece Alaska’da bulunan eskimo evi yaptı. Kardan evin içerisine halı, kilim ve minder döşeyen Ergül, elektrik hattı da çekerek kardan yaptığı eskimo evinde misafirlerini ağırlıyor.

Eskimo evinde sıra gecesi

Mümin Ergül kardan yaptığı evin elektriğini ise dışarıdan çektiği kablo ile kullanıyor.

Aydınlanınca gece lambasını andıran eskimo evinde ailesiyle bir araya gelen Ergül; kardan evde cep telefonundan dinlediği türküler eşliğinde sıra gecesi yapıp ailesiyle ziyafet çekiyor. Mahalle halkının yoğun ilgisini çektiğini için kapısından misafirinin eksik olmadığını belirten emekli öğretmen kardan evin eriyene kadar keyfini sürmek istediklerini söyledi.

Torunları istediği için böyle bir ev yapma kararı aldığını belirten Mümin Ergül, “Bizim buralara bayağı bir kar yağmıştı. Torunlar "eskimo evi yapalım" dediler. Tam 4 gün boyunca torunlar ve hanımla bu evi yaptık. Yaklaşık çapı 2.60; boyu da 8 metreye yakın. Dayanıklı oldu, halen oturuyor keyfini sürüyoruz" dedi.

Ergül bir çok insanın da evin yanına gelerek fotoğraf çektirdiğini belirtti.

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