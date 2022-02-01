Proje takımları Teknofest hazırlıklarına başladı

İnegöl Belediyesi bünyesinde gönüllü gençlerden kurulan Proje Takımları, Teknofest 2022 için hazırlıklarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTUM tesislerinde 3 günlük kampa giren 8 Proje Takımının üyeleriyle bir araya geldi.

Gençlerin vizyonuna inanan ve enerjisine güvenen İnegöl Belediyesi, 2020 yılında hem şehir hem de ülke adına çalışmalar yapmaları, projeler geliştirmeleri adına 8 ayrı Proje Takımı oluşturmuştu. Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde kurulan atölyede gençlere imkanlar sunulurken, farklı alanlarda çalışmalar yapan takımlar, ortaya koydukları projelerle önemli başarılara imza attı. Baykoca Proje Takımları arasında geçtiğimiz yıl Teknofest’te 3 takım elemeleri geçmeyi başardı. Finale kalan “Drone İle Kaçak Yapı Tespiti” projesi ise İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde Türkiye 1’inciliği elde etti.

Baykoca Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca Drone İle Kaçak Yapı Tespiti, Baykoca Zirai İlaçlama Dronu, Baykoca Model Uydu ve Roket Çalışmaları, Baykoca Akıllı Can Dost Barınakları, Baykoca Tarımsal Güvenlik Uygulamaları, Baykoca Sağlıkta Yapay Zeka, Baykoca Karşılama Robotu ve Baykoca Simülatif Trafik Işığı gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren Baykoca Proje Takımları, Samsun’da gerçekleştirilecek 2022 Teknofest çalışmalarına da şimdiden başladı. 8 proje takımı Yenice DOSTUM Tesislerinde 3 gün sürecek kampa girdi. Ortaokuldan üniversite üstü gruplara kadar tüm yaş gruplarına sahip takımlar, bu 3 günlük kamp süresince hem DOSTUM tesislerinde keyifli zaman geçirecek hem de birlikte hazırlıklarını gerçekleştirecekler. Kafeteryada sosyal kültürel etkinlikler, ateş başı sohbetleri, Teknofest 2022 değerlendirme toplantıları ve hangar etkinlikleri ile dolu dolu bir 3 gün geçirecek takımlar, Pazartesi günü kampın startını verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban da Pazartesi akşamı Proje Takımlarıyla kampta bir araya geldi. Burada gönüllü takım üyeleriyle sohbet eden Başkan Taban, “Kısa sürede güzel başarılar elde ettik. Teknofestte 1'incilik aldık. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Sizlere güvenmemizin ne kadar doğru bir karar olduğunu da gördük. Burada sizler de pek çoğunuz bir şeyleri deneyimlemiş oluyorsunuz. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Arzu eden herkese bu takımların kapısı açık. Gerekirse 8 değil 80 tane proje takımımız olsun. Yeter ki sizler bir şeyler üretin” dedi.

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