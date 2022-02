BUSMEK’te öğretmenlere ara tatil eğitim seminerleri

Çalışmalarını bir halk üniversitesi gibi sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu sene de öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUSMEK, yarıyıl tatili için organize ettiği hizmet içi eğitim ve seminer programlarıyla öğretmenlere çeşitli alanlarda katkı sağladı. Program kapsamında her katılımcıya kendi branşlarıyla ilgili uygulamalar hazırlanırken, kişilik testi olan ‘ennagram’ öğretisi de yapıldı. Bursa’nın dört bir yanında verilen eğitimlerle halk üniversitesi konumuna gelen BUSMEK, öğretmenlerini daha donanımlı hale getirerek, gelişen yenilik ve teknolojilerden haberdar ediyor. Kursiyerlere daha kaliteli hizmetler vererek her geçen yıl eğitim kalitesini artıran BUSMEK, düzenlenen eğitim ve seminer ortamlarında öğretmenlerin de birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasına imkan sağlıyor.

Yapılan yarıyıl hizmet içi eğitim programlarında öğretmenlere; ileri excel, autocad, zoom ve duvar sanatı eğitimleri, excel hesaplamalar ve temel fonksiyonları, finansal okuryazarlık, kağıt rölyef, çini kupa boyama, yabancı dil öğrenirken kullanılacak güncel uygulamalar, cheesecake yapımı, çini tabak boyama, enneagram, elde basit nakış iğne teknikleri, punch nakışı ile dekor hazırlığı, kazaziye yüzük yapımı, ahşap boyama teknikleriyle dekor hazırlığı ve seramik şekillendirme konularında eğitimler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.