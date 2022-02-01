Riskli yapılar yıkılıyor, tarih ortaya çıkıyor Kavaklı adım adım dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi, Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda zarar gören toplam 239 bağımsız bölümün 149’unu kamulaştırdı. Kamulaştırılan binaların yıkılmasıyla birlikte Hisar bölgesinin tarihi silueti de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’taki Uğur Apartmanı’nın bahçesinde 25 Mart 2021 tarihinde yaşanan toprak kayması sonucu, bölgedeki apartman ve iş merkezleri zarar gördü. Osmangazi Belediyesi, bölgede yapılan jeolojikjeoteknik etüt çalışmalarının ardından can güvenliği için yaşamanın son derece tehlikeli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün kamulaştırılması için meclis kararı aldı. Bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da işlemleri tamamlanıp boşaltılan binalarda da yıkımlar başladı. Bu konuda yoğun bir mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, 149 hak sahibi ile anlaşma sağlamayı başardı. Bölgede şuana kadar toplam 3 bin 270 metrekare alan kamulaştırılırken, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 31 milyon 195 bin TL ödeme yapıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini söyledi. Heyelandan zarar gören riskli binaları yıkarak hem bölgeyi güvenli hale getirdiklerini hem de Hisar bölgesindeki tarihi alanın ortaya çıktığını ifade eden Başkan Dündar, “Kavaklı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan toprak kayması sonucunda bölgedeki apartman ve işyerleri zarar gördü. Osmangazi Belediyesi olarak meclis kararı alarak ilçe sınırlarımız içerisinde yer alan bölgedeki binaların kamulaştırılması için çalışma başlattık. 239 bağımsız bölümün 149’i ile anlaşma sağladık. Kalan diğer bölümleri de en kısa sürede kamulaştırarak riskli binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Bölgeyi güvenli hale getirerek yeşil alana dönüştüreceğiz. Binaların tamamının yıkılmasıyla birlikte tarihi bölge şehir ile bütünleşecek” dedi.

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