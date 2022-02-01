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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

İHA

Kalite, Bursa'da 520 yıllık gelenek

‘Kanunnamei İhtisabı Bursa’ ile 520 yıl önce dünyanın ilk kalite standardının hazırlandığı Bursa’da kaliteden taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu.
Büyükşehir Belediyesi, II. Bayezid tarafından 1502 yılında hazırlanan ve dünyanın ilk kalite standartı olma özelliği taşıyan Kanunnamei İhtisabı Bursa (Bursa Belediye Kanunu) ile bu işin başlangıç noktası olan Bursa’da kalite standartlarını daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda projeler geliştirerek şehri geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, sürekli iyileştirdiği kaynak tüketimi ve hizmet standartlarını ‘Entegre Yönetim Sistemi’ adı altında toplayarak belgelendirdi. Kalite Yönetim Sistemi (ISO9001), Çevre Yönetim Sistemi (ISO14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO45001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO50001), Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO 10002) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO27001) belgelerine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de 6 yönetim sistemini entegre şekilde kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi olmayı başardı.
Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa’dan
Merinos AKKM'de gerçekleştirilen ‘Entegre Yönetim Sistemi’ belgelendirme törenine Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, TSE yöneticileri, belediye bürokratları ve onlarca personel katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzun süredir yürütülen önemli çalışmaların neticelerini gördüklerini ve belgesini aldıklarını söyledi. Standartlar çağında yaşadıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Birilerini taklit eden değil öncü olmak durumundayız. Çünkü biz Bursayız ve Bursa Büyükşehir Belediyesiyiz. Herkesten önce yapmak ve en güzel şekilde uygulamak zorundayız. Otomotiv, tekstil, ahşap sanayi ve turizm potansiyeli olan Bursa, çok özellikli bir şehir. Birçok özelliği barındıran şehrin belediyesinde de kalite standartlarının yüksek olması gerekir. Bu konuda yıllardır süren çalışmalar var. Aslında bu hikaye, Bursa’da 520 yıl önce yazılmış. Sultan II. Bayezid tarafından ferman olarak hazırlanan ve bugünkü anlamda dünyada ilk standart olma özelliğini taşıyan ‘Kanun namei İhtisabı Bursa’, yani Bursa Belediye Kanunu şehrimizde hazırlandı ve sonra oluşturulan standartlara da ilham oldu” dedi.
Geçmişte olduğu gibi bugün de ilki gerçekleştirdiklerini ve 6 yönetim standardı belgesinin sahibi olduklarını açıklayan Başkan Aktaş, “Şükürler olsun belediyemiz, 6 yönetim sistemini entegre şekilde kullanan ilk ve tek Büyükşehir Belediyesi oldu. Bu haklı gurur hepimizin. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda stratejik planımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Şehrin farklı ihtiyaçlarını bu plana göre sıraladık. Öncelikleri hedef haline getirdik ve kurum kaynaklarını ayırdık. Yalın belediyecilik uygulamalarıyla her türlü kurumsal kaynağın tüketimini sorguluyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan bir emaneti taşıyoruz. İhtiyaç fazlasını da yeni alanlara kaydırıyoruz” diye konuştu.
Amaç, daha yaşanabilir bir Bursa
Vatandaş memnuniyetinin artırılması ve kaliteden taviz vermeden hizmet maliyetlerinin düşürülmesi için hem kurum içinde hem de sahada sürekli iyileştirmeler yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, elde edilen kazanımların devamlılığı için çalışmaları belirli standartlara dönüştürdüklerini açıkladı. Sürekli iyileştirilen kaynak tüketimi ve hizmet standartlarını ‘Entegre Yönetim Sistemi’ adı altında toplayarak belgelemek istediklerini anlatan Başkan Aktaş, toplam 230 personelle kalite, çevre, iş sağlığı, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti ve enerji yönetimi alanlarında tespit ve iyileştirmeler yaptıklarını söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “TSE tarafından yapılan denetimle beraber, kurumumuzun sahip olduğu 2 adet belgeden birinin kapsamını genişlettik. Böylece kurumumuza 4 adet daha yeni belge kazandırmış olduk. Kullanmaya başladığımız yönetim sistemleriyle amacımız, vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Bursa sunmaktır. Kalite yönetimi sistemi, daha hızlı başvuru ve azaltılmış bürokrasi demektir. Çevre yönetimi sistemi, daha az atık, sağlıklı ve sürdürülebilir şehir demektir. Bilgi güvenliği yönetimi sistemi, doğru bilgi ve kişisel verilerin korunması demektir. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi, azaltılmış iş kazası ve daha az risk demektir. Müşteri memnuniyeti yönetimi sistemi, artan memnuniyet oranı demektir. Enerji yönetimi sistemi ise daha az enerji tüketimi ve yeşil çevre demektir” şeklinde konuştu.
“Arı gibi çalışmayı sürdüreceğiz”
“Enerji verimliliğinin ön planda olduğu bu dönemde, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni Bursa’da alan ilk kamu kurumu olduk” diyen Başkan Aktaş, yatırım ve projelerin yanında yönetim sistemleriyle de kuruma ve şehre artı değer üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Bursa’nın geleceğinin ‘var olan yeteneklerin, sistemlerin kullanılması ve geliştirilmesiyle’ şekilleneceğini söyleyen Başkan Aktaş, Bursalıların refahını artırmak için bu yönde mesai yapmaya devam edeceklerini anlattı. Çalışmalarda emeği geçenleri kutlayan Başkan Aktaş, “Otomobili ehliyet kullanmaz ama ehliyetsiz de otomobil kullanılmaz. Arabayı kullanmak da yetmiyor, etraftaki kötü sürücülere de dikkat etmek gerekiyor. Biz, TSE marifetiyle ehliyetimizi de almış olduk. Daha iyi şoför olabilmek ve daha dikkatli araba kullanmak adına, arı gibi çalışmayı sürdüreceğiz. ‘Entegre yönetim sistemi’ belgesi, kurumavatandaşlara ve şehre hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise yönetim sistemi belgelerinin kapsamı ve faydaları hakkında bilgiler verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uzun süren ve çok sayıda emeğin sonucu olarak ortaya çıkan bir belgenin sahibi olduğunu belirten Şahin, 20 yıl önce başlattığı kalite yolculuğunu ilk ve en uzun süredir uygulamakta olan Büyükşehir Belediyesi unvanını Bursa’nın aldığını hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin denetimlere tabii tutulduğunu ve tüm kriterlerin sağlandığını açıklayan Şahin, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, 6 ayrı yönetim sisteminden yani ‘Entegre Yönetim Sistemi’nden belgelendirdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ‘beklentilerinin de ötesinde’ hizmet sunma isteğinin diğer kurumlara örnek olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından, Adem Şahin tarafından 6 adet yönetim sistem belgesi Başkan Alinur Aktaş’a teslim edildi. Şahin, ayrıca kitaplaştırılan ‘Kanun namei İhtisabı Bursa’yı ve bunu sembolize eden madalyonu Başkan Aktaş’a takdim etti. Program, Başkan Alinur Aktaş tarafından yönetim sistemlerinin alınmasında emeği geçen personelin ödüllendirilmesi ve pasta kesimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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