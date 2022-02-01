Uludağ'a çıkacaklar dikkat Teleferik seferleri iptal edildi

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Bursa'da teleferik seferleri, şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Bursa'yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, Tesisimiz bugün (01.02.2022) şiddetli rüzgar sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.

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