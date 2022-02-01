İYİ Parti'li Tatlıoğlu'nun anne acısı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle kayatın kaybeden, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile Orhaneli Eski Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun annesi Kamile Tatlıoğlu (82) için Orhaneli Durdubey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Kamile Tatlıoğlu, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhaneli Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-02-01 17:15:21



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