Takla atan otomobil, refüjde ters döndü: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kontrolden çıkarak takla atıp, refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren (21) ile Samet Tüter (20) yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Eyüp Eren yönetimindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak, takla attı. Refüjde ters dönen otomobildeki sürücü Eyüp Eren ve Samet Tüter yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-02-01 17:22:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.