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Tamer Tuna: “Transfer tahtası açılmazsa bu takım üstesinden gelemeyecek sorunlarla karşılaşabilir”

İHA

Tamer Tuna: “Transfer tahtası açılmazsa bu takım üstesinden gelemeyecek sorunlarla karşılaşabilir”

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Transfer tahtası açılmazsa bu takım üstesinden gelemeyecek sorunlarla karşılaşabilir. Transfer sürecini iyi yönetmeliydik. Teknik olarak her zaman hazırdık. Ancak maddi süreç problemleri oldu. Son günlerdeyiz” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, cumartesi günü oynanacak olan Altınordu maçı öncesi Antalya kampında basın açıklaması yaptı. Tuna, “Bugün burada geçirdiğimiz 78 günlük süreçte Bursaspor için ciddi değişimler oldu. Bizim açımızdan önemli önemli olan, istifa olayına saygı duymak ve sonuna kadar çalışabilmek. Bunun süresi hiçbir zaman kontratlarda ya da yönetimlerde değil. Bu durumu defalarca yaşamış insanlarız. Önümüzde görevimiz olan maçlar ve koca bir sezon var. Kamp süreci boyunca oyuncularımı hem fiziksel hem de mental olarak sahaya odakladım. Cuma günü Bursa'da yapacağımız basın toplantısında da daha detaylı değerlendirmelerde bulunacağız. Bursaspor en büyük önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

“Transfer sürecini iyi yönetmeliydik”
Tamer Tuna şöyle devam etti: “Kampa 13 oyuncu ve 4 kaleci ile başladık. Sayısal ve mevkisel eksiklerimiz var. Hiçbir sezon birbirine benzemiyor. Biz bu süreci iyi yönettik. Motivasyonumuz yüksek ayrılacağız kamptan. Genç takımdan takviyelerimiz oldu. Bursaspor olarak bu konuda şanslıyız. Kamp sürecinde çok değerli bir oyuncuyla anlaşmıştık. Krizden kaynaklanan sorunlar oldu. Şehrin önde gelenlerin çabalarını biliyorum ama sanırım sadece toplantılardan ibaret. Transfer tahtası açılmazsa bu takım üstesinden gelemeyecek sorunlarla karşılaşabilir. Transfer sürecini iyi yönetmeliydik. Teknik olarak her zaman hazırdık. Ancak maddi süreç problemleri oldu. Son günlerdeyiz.”

“Ben bir projeye dahil olarak geldim”
Bursa’da çok önemli iş insanları olduğunun altını çizen Tamer Tuna, “Oyuncuların Bursaspor'a gelmek istemesi hem bize hem de takıma olan inançlarından. Bazı oyuncuların gelmek istemesini sağlamanız lazım. Prensip anlaşması yaptığımız oyuncular halen var. Bursaspor'a yardım etmek isteyen varsa hiç kimseyle irtibat kurmadan sadece bu oyuncular üzerinden yardımcı olabilir. Bursalı bir çok gücü olan iş adamı bu meblağları çok kolay sağlayabilir. Bursa'dan çok önemli iş insanların destekleri oldu. Ancak oyuncuların gelip gelmemesi adına çok az bir süremiz kaldı. Son gün transfer yapmış takımlar var ama biz herhangi bir oyuncuyu getirip antrenman dahi yaptıramadık. Biz bu takıma ve oyuna inanıyoruz.Ben bir projeye dahil olarak geldim. Kendi adıma olan matematiği zaten yapmıştım. Bursaspor ve taraftarına çok inanıyorum. Yeni bir başlangıçla Bursaspor ile eski günlerine dönen bir kariyer hedefim vardı. Tekrar Süper Lig'de çok güzel şeyler olacağına inanıyordum. Ancak bu bir haftalık süreç bazı şeyleri değiştirdi. Bursa'ya döndüğümüzde toplantıda bunları değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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